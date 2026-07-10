Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, The Economist dergisi tarafından başkent Atina’da düzenlenen yıllık Yuvarlak Masa Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile birlikte katıldığı panelde Miçotakis, Yunan basınının Türkiye ile ilgili yaptığı haberlere yönelik eleştirilerde bulundu.
NATO Zirvesi’nde Yunanistan açısından tek olumsuz başlığın Türkiye’ye F-35 tedarik meselesi olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Miçotakis, Yunan medyasının konuyu ele alış biçimine tepki gösterdi. Zirvedeki tartışmaların sadece Türkiye-Yunanistan ilişkilerine indirgenmesinin alınan kararlara haksızlık olduğunu belirten Miçotakis, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile konuşmamız gereken meseleler olduğunda bunları kendi aramızda konuşuruz. Bence Yunanistan’da zaman zaman bu geniş çaplı meseleler karşısında oldukça dar bir bakış açısı benimsiyoruz. Zirveden çıkan en önemli mesaj, Avrupa’nın savunmaya daha fazla kaynak ayırıyor olmasıdır. Yunan medyasının bir bölümünün, bu meseleleri büyük ölçüde abartarak ve karşı karşıya olduğumuz karmaşık dinamikleri kavramadan aktarmasına her zaman şaşırıyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Miçotakis'in konuya ilişkin tutumunu değerlendirerek şu açıklamayı yapmıştı:
"Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz, Sayın Miçotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına bugüne kadar 'niçin bunları alıyorsun?' diye bir düşünce sarf ettik mi? Hayır. Alabilir de satabilir de. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir."