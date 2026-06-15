25 yeni il kurulmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarına başlandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 2023 yılında “100. Yılda 100 il, 1000 ilçe” diye açıkladığı, AKP’nin de destek verdiği proje için seçimlerden önce harekete geçilmesi bekleniyor.

Henüz bu konuda kanun teklifi verilmedi. Ancak seçim takvimine göre bu konuda adım atılması planlanıyor.

Yeni iller, en az 100 bin nüfusu kapsayan nüfus yoğunluğu, şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi şartları taşıyan ilçelerden oluşacak.



Turizmin başkenti Alanya (Nüfus: 371 bin 547)

SAYI 106 OLACAK

25 ilçenin il olması ile il sayısı da 106’ya yükselecek. Antalya ve Balıkesir’den 2 yeni il çıkacak. 25 ilçede halen 3 milyon 535 bin 454 kişi yaşıyor. 372 bin kişinin yaşadığı Antalya’nın Alanya ilçesi ile 358 bin kişinin yaşadığı Mersin’in Tarsus ilçesi, bazı illerden daha çok nüfusa sahip.

İŞTE O İLÇELER

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999’a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81’e çıktı. İl yapılması planlanan 25 ilçe şöyle:

Alanya (Antalya), Tarsus (Mersin), Çorlu (Tekirdağ), İnegöl (Bursa), Siverek (Şanlıurfa), Manavgat (Antalya), İskenderun (Hatay), Fethiye (Muğla), Akhisar (Manisa), Edremit (Balıkesir), Ereğli (Zonguldak), Erciş (Van), Bandırma (Balıkesir), Cizre (Şırnak), Nazilli (Aydın), Ereğli (Konya), Lüleburgaz (Kırklareli), Ergani (Diyarbakır), Kahta (Adıyaman), Ünye (Ordu), Kozan (Adana), Elbistan (K.maraş), Polatlı (Ankara), Midyat (Mardin) ve Yüksekova (Hakkari)



Hububat ambarı Siverek (Nüfus: 277 bin 399)

İKİSİNİN DE İL OLMASI PLANI VAR ANCAK...

İki Ereğli'den birine yeni isim:

İl yapılması düşünülen iller arasında hem 173 bin nüfuslu Zonguldak’ın Ereğli ilçesi hem de 158 bin kişinin yaşadığı Konya’nın Ereğli ilçesi bulunuyor. İşte sorun da burada başlıyor.

İki Ereğli’nin de il yapılması halinde birinin adının değiştirilmesi gündeme gelecek. Ancak hangi Ereğli’nin adının nasıl değişeceği konusunda bir karar verilmedi. Kanun teklifi çalışmaları sürerken bu problemin nasıl çözüleceği ise merak konusu. Hem Zonguldak’ın Ereğli ilçesi hem de Konya’nın Ereğli ilçesi kendi adlarından vazgeçmek istemiyor. Bu konuda nasıl bir çözüm bulunacağı ise teklifin hazırlandıktan sonra Meclis’e sunulmasıyla anlaşılmış olacak.



Demir-çelik ve gemi sanayi bölgesi Zonguldak Ereğli (Nüfus: 173 bin)

100 NUMARAYI İSTEYEN YOK

1999 yılına kadar 67 olan Türkiye’nin il sayısı şu anda 81. 25 yeni il kurulmasıyla birlikte bu sayı 106’ya çıkacak. Ancak il olmayı bekleyen ilçelerde bir endişe yaşanıyor. Hiç bir il 100 numaralı plakayı almak istemiyor. Teklifi hazırlayanları zorlayacak sorunlardan birisi de 100 numaralı il olması bekleniyor.