Türkiye, denizlerdeki çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeni Deniz Koruma Alanları (DKA) oluşturdu. Bu alanlar, Uluslararası kurumlarla işbirliği içinde hazırlanan güncel haritada yer aldı.

FETHİYE VE KAŞ AÇIKLARI ÖNE ÇIKTI

Yeni DKA’lar arasında özellikle Kuzey Ege'deki Gökçeada açıkları ve Akdeniz’deki Fethiye-Kaş açıkları öne çıkıyor. Bu bölgelerde deniz ekosistemlerinin korunması amacıyla çevresel önlemler alınacak. Yetkililer, bu alanların ilan edilmesinin denizlerdeki seyrüsefer serbestisini etkilemeyeceğini vurguladı.

DENİZALTI DAĞLARI İÇİN ÖZEL KORUMA

Daha önce 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen “Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi” gibi örneklerle birlikte, Türkiye'nin deniz çevresini koruma kapsamı genişliyor. Fethiye-Kaş DKA’sı ile Akdeniz’deki koruma alanlarının kapsamı daha da artırılmış oldu.

24 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, “Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu” resmen ihdas edildi. Kurulun temel görevi, Türkiye’nin çevre denizlerindeki sektörel faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirmek ve bu konuda kurumlar arası eşgüdümü sağlamak olacak. Sekretarya hizmetleri ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

YUNANİSTAN'A KARŞI HAMLE

Dışişleri kaynaklarına göre Türkiye, deniz koruma politikalarını sadece çevresel değil aynı zamanda jeopolitik bir strateji çerçevesinde geliştiriyor. Yunanistan’ın 21 Temmuz’da İyon ve Ege Denizi’nde ilan ettiği deniz parklarına karşı, Türkiye’nin meşru haklarını koruma kararlılığı vurgulandı.

“Gri alan” olarak tanımlanan ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki hakların tartışmaya açık olmadığı belirtilirken, Yunanistan’ın tek taraflı girişimlerinin uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğu ifade edildi.

"İYİ KOMŞU OLALIM"

Yetkililer, Türkiye'nin bu gelişmeler karşısında “mukabil adımlar” atmaya devam ettiğini ve deniz çevresinin korunmasına yönelik çabalarını uluslararası hukuka uygun biçimde sürdüreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında 7 Aralık 2023’te imzalanan “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi” doğrultusunda iş birliği ve hakkaniyet çağrısı yinelendi.

Dışişleri ve ilgili kurumların eşgüdümünde yürütülen çalışmaların sonucunda, Kuzey Ege'de Gökçeada açıkları ile Akdeniz’de Finike açıklarında yeni deniz koruma alanları ilan edildi. Bu alanlar, IOC’ye kaydettirilen Deniz Mekansal Planlama haritasına işlendi. İlerleyen dönemde, her denizde yeni koruma alanlarının oluşturulması hedefleniyor.