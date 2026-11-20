Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen test ve eğitim faaliyetlerinde toplam 600 sorti yapılırken, ilk etapta üretilen 3 adet KIZILELMA güvenlik güçlerine teslim edilerek aktif görevine başladı.

Bu teslimatla birlikte Türkiye, insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan dünyadaki ilk ülke unvanını elde etti.

Geliştirme süreci rekor bir hızla ilerleyen KIZILELMA’nın kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış, 12 Mart 2022’de üretim hattına giren uçak, 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

24 Nisan 2023’te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracının yakın kol uçuşuna imza atan milli savaş uçağı, aynı yıl TEKNOFEST İstanbul kapsamında insanlı savaş uçakları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile birlikte gökyüzünde kol uçuşu yaparak yeteneklerini sergilemişti.

Envantere giriş süreci öncesinde kritik muharebe testlerini başarıyla geçen KIZILELMA, 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında hava-hava muharebesi alanında tarihi bir başarıya imza attı.

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle vuran KIZILELMA, bu alanda jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Geliştirme takvimi kapsamında 13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde hedefini tam isabetle vuran milli uçak, aynı ay içerisinde düşük görünürlük kabiliyetinin en kritik unsurlarından biri olan dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla yapılan ilk atış testlerini de kusursuz bir şekilde tamamladı.

Savunma sanayiindeki bu teknolojik atılımın arkasındaki isim olan Baykar, küresel pazardaki ihracat başarısıyla da dikkat çekiyor.

Şirket verilerine göre Baykar, 2025 yılında gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Bugüne kadar Bayraktar TB2 için 37, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle anlaşma sağlayan şirketin toplam ihracat anlaşması imzaladığı ülke sayısı 40'a yükseldi.