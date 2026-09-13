ABD'nin doğu kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle 39 milyon kişiye sel baskını uyarısı yapıldı.
Ulusal Hava Durumu Servisi'nin verilerine göre Maryland, Pensilvanya, Delaware, New Jersey, Connecticut ve New York'ta ani su baskını riski bulunuyor.
"BODRUM KATLARINDAKİLER YUKARI ÇIKSIN"
New York Şehri Acil Durum Yönetimi, önlem olarak geçici sığınaklar açtı. Yetkililer, bodrum katlarda yaşayanların hızlıca yüksek kesimlere taşınmasını istedi.
NBC News'in aktardığına göre, altı eyalette milyonlarca kişi su baskını tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, uyarıların ciddiyetle takip edilmesini talep etti.