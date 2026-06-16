Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,1 azalarak 159 bin 623 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 10,2 düşüşle, 4 bin 547'den 4 bin 82'ye geriledi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın beşinci ayında 155 bin 541 adet artış gösterdi.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 37,2'sini motosiklet, yüzde 11'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre ise yüzde 12,3 azalış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 38,3, minibüste yüzde 27,2, kamyonda yüzde 23,9, otobüste yüzde 23,9, traktörde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 16,8, motosiklette yüzde 15,2 ve otomobilde yüzde 7,4 azalış gösterdi.

Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 50,9, minibüste yüzde 42,4, motosiklette yüzde 37, kamyonda yüzde 22,6, otomobilde yüzde 12,9, otobüste yüzde 3,9, özel amaçlı taşıtta yüzde 3,8 ve kamyonette yüzde 2 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 34 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak, 32 milyon 182 bin 121'den 34 milyon 361 bin 85'e yükseldi.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 14,5'ini kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVREDİLEN ARAÇ SAYISI

Devri yapılan toplam 752 bin 150 taşıttan yüzde 66,9'u otomobil, yüzde 14,5'i kamyonet, yüzde 11,6'sı motosiklet, yüzde 3'ü traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,5'i minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4'ünün Renault, yüzde 10,3'ünün Volkswagen, yüzde 7,5'inin Hyundai, yüzde 6,7'sinin Toyota, yüzde 5,7'sinin Peugeot, yüzde 5,2'sinin TOGG, yüzde 4,9'unun Skoda, yüzde 4,8'inin Fiat, yüzde 3,9'unun Opel, yüzde 3,8'inin Citroen, yüzde 3,2'sinin Mercedes-Benz, yüzde 3,1'inin Kia, yüzde 3'ünün BMW, yüzde 2,8'inin Chery, yüzde 2,3'ünün Nissan, yüzde 2'sinin Audi, yüzde 1,6'sının Mini, yüzde 1,5'inin Volvo, yüzde 1,4'ünün Dacia, yüzde 1,4'ünün Ford ve yüzde 8,8'inin diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,7 azalarak 767 bin 999'a gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 19,5 artışla 22 bin 837 adet oldu. Böylece, yılın ilk 5 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı, 745 bin 162 adet arttı.

Ocak-mayıs döneminde, trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin yüzde 40,7'sinin benzin, yüzde 32,2'sinin hibrit, yüzde 18,4'ünün elektrikli, yüzde 7,8'inin dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 otomobilin ise yüzde 32,2'sinin dizel, yüzde 31'inin benzin, yüzde 29,5'inin LPG, yüzde 4,6'sının hibrit ve yüzde 2,5'inin elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-mayıs döneminde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,7'si 1300 ve altı, yüzde 16,1'i 1401-1500, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 9,9'u 1301-1400, yüzde 8,7'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Söz konusu dönemde, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,9'u gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,6'sı siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,6'sı yeşil, yüzde 3,4'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,4'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.