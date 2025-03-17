Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, 2024’ün küresel ortalama yüzey sıcaklıkları açısından sanayi öncesi döneme kıyasla en sıcak yıl olduğunu belirtti.

Türkeş, 2024 yılı boyunca küresel sıcaklıkların sanayi öncesi dönemin 1,5 derece üzerine çıktığını, özellikle Ocak-Nisan ve Ekim-Aralık dönemlerinde sıcaklık anomalilerinin en yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti.

Türkeş, Türkiye'deki kış mevsiminin de normallerine göre yaklaşık 0 ila 2,5 derece daha sıcak geçtiğini belirtti. Sonbahar ve kış mevsiminde sıcaklıkların normalden daha yüksek olduğu ve kuraklık koşullarının Türkiye'nin büyük kısmını etkilediği ifade edildi.

"YENİ BİR DÖNEMİN İÇİNDEYİZ"

Prof. Dr. Türkeş, 2025’in de sıcaklık rekoru kırma potansiyeline sahip olduğunu, bu yıl boyunca sıcaklıkların çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Sıcak yaz mevsiminin ardından kurak ve sıcak sonbahar yaşamıştık. Hava sıcaklıkları kasımın sonlarına doğru düşmeye başladı. Aralıkta da görece daha yağışlı, soğuk koşulları yaşadık ama yine de ülkenin büyük bir bölümü uzun süreli kuraklıktan kurtulamadı. Hem de kış mevsimi kuzey yarım kürenin pek çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de normallerinden daha sıcak geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde bölgesel ve küresel olarak günlük ya da aylık zaman dizileri grafikleştirildiğinde, ister sanayi döneminden olsun isterse 20. yüzyılın son çeyreğinden başlayıp günümüze kadar, her yıl neredeyse bir öncekinden daha sıcak koşulların egemen olduğunu görüyoruz.1940'tan başlayan küresel ortalama günlük ve aylık sıcaklık zaman dizilerinde dünyanın ısındığını görüyoruz.

Çok büyük bir olasılıkla yeni bir kurak dönemin içindeyiz. Büyük olasılıkla ilkbahar aylarında en azından yaza kadar Türkiye'nin büyük bölümünde normallerinden birkaç derece daha sıcak olacak."