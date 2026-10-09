Çevrimiçi seyahat platformu Booking.com’a karşı Avrupa’daki toplu tazminat taleplerinin tahmini toplam değeri yaklaşık 5 milyar Euro’ya ulaşırken Türkiye konaklama sektörünün tazminat talebinde bulunması için süre 15 Ekim’e kadar uzatıldı.

22 BİN KONAKLAMA TESİSİ

Avrupa’da oteller, Booking.com’un uzun yıllar boyunca uyguladığı haksız komisyon oranları gerekçesiyle platforma karşı toplu tazminat davası açmıştı. Bu kapsamda Avrupa genelinde, 15 binden fazla otel hukuki sürece dahil oldu. Türkiye’de ise Booking.com’da listelenen yaklaşık 22 bin konaklama tesisi bulunuyor.

Uygun koşulları sağlayan tüm tesislerin sürece katılması halinde, Türkiye için tahmini toplam tazminat talebi tutarının yaklaşık 4 milyar Euro’ya ulaşabileceği öngörülüyor. Toplu tazminat girişimi, Hollanda merkezli ve kâr amacı gütmeyen Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA) tarafından yürütülüyor. Paralel olarak yürütülecek bir Türkiye dosyasıyla, Türkiye’deki otellerin de önemli bir fırsata sahip olduğu belirtiliyor.