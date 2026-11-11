A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dört yenilginin ardından Belçika karşısında ilk galibiyetini arayacak. Vincenzo Montella'nın yerine göreve getirilen Sergen Yalçın, milli takımın başındaki ilk sınavını İzmir'de verecek.

Eylül ve ekim aylarında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve yeniden İtalya'ya 3-1 kaybeden Türkiye, iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü. İlk iki sıra ihtimalini matematiksel olarak kaybeden ay-yıldızlılar, Belçika ve Fransa maçlarında A Ligi'nde kalma mücadelesi verecek.

LİDER FRANSA'DA SAKATLIK LİSTESİ UZADI

Grubun 10 puanlı lideri Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, çok sayıda sakatlık nedeniyle kadro değişikliklerine gitti. Ousmane Dembele, Jules Kounde, William Saliba, Manu Kone, Maghnes Akliouche, Maxence Lacroix ve Esteban Lepaul kasım ayı kadrosunda yer alamadı.

Kampa katıldıktan sonra sakatlıkları nedeniyle ayrılan Pierre Kalulu'nun yerine Sael Kumbedi, Marcus Thuram'ın yerine Eli Junior Kroupi çağrıldı. Sağ kasığındaki problem nedeniyle kamptan ayrılan Aurelien Tchouameni'nin ardından da Paris Saint-Germain'den Senny Mayulu kadroya dahil edildi.

Kaptan Kylian Mbappe, arka adalesindeki problem nedeniyle son antrenmana katılmadı. İtalya karşısında oynaması beklenmeyen Mbappe'nin Türkiye maçına yetişebileceği değerlendiriliyor.

Türkiye'yi 1-0, Belçika'yı 1-0 ve 4-1 yenen, İtalya ile 1-1 berabere kalan Fransa henüz yenilmedi. Yedi gol atıp iki gol yiyen lider, Milano deplasmanında alacağı sonuçla çeyrek finali garantileme fırsatına sahip.

İTALYA LİDERLE PUANLARI EŞİTLEMEK İSTİYOR

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, yedi puanla ikinci sırada bulunuyor. İtalya, 12 Kasım'da ağırlayacağı Fransa'yı yenerek liderle puanlarını eşitlemeyi hedefliyor.

İtalya'da sakatlanan Gianluca Mancini kadrodan çıkarıldı. Yerine, FIFA'dan milli takım değiştirme onayı alan 2008 doğumlu Udinese savunmacısı Matteo Palma çağrıldı. Juventuslu Federico Gatti de daha sonra kadroya davet edildi.

LİGDE KALMA HESABI DİĞER GRUPLARA DA BAĞLI

2026/27 sezonunda uygulanan statüye göre A Ligi'ndeki dört grubun ilk iki sırasındaki takımlar çeyrek finale çıkacak. Grup üçüncülerinin en iyi ikisi ligde kalacak, diğer ikisi play-off oynayacak.

Grup sonuncularının en iyi ikisi de play-off hakkı elde edecek. Dört grubun en kötü iki sonuncusu ise doğrudan B Ligi'ne düşecek. Türkiye'nin son iki maçta alacağı sonuçlar, diğer grupların dördüncüleriyle yapılacak karşılaştırma açısından da önem taşıyor.

Son hafta maçları 15 Kasım Pazar günü oynanacak. Fransa ile Türkiye Bordeaux'da, Belçika ile İtalya Brüksel'de karşılaşacak. İki mücadele de TSİ 22.45'te başlayacak.