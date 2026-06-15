Avrupa Birliği gıda güvenliği sınır kontrolleri kapsamında, Türkiye’den ihraç edilmek istenen taze biberlerde tehlikeli düzeyde kimyasal kalıntı tespit edildi.

BULGARİSTAN SINIRDA DURDURDU

Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yayımlanan 2026.5202 referans numaralı bildirime göre; Türkiye menşeli taze biber sevkiyatı, Bulgaristan gümrük kapısında yapılan resmi kontrollerde takıldı. Meyve ve sebze kategorisinde "yiyecek" olarak sınıflandırılan taze biberlerde yapılan analizler sonucunda formetanat (formetanate) isimli tarım ilacı kalıntısına rastlandı.

RİSK DERECESİ "CİDDİ" OLARAK AÇIKLANDI

RASFF sistemi tarafından yapılan değerlendirmede, tespit edilen kalıntının insan sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurularak risk derecesi "cidden" (serious) yani yüksek risk olarak raporlandı. Formetanat maddesi, sinir sistemini etkileyen güçlü bir böcek ilacı olan biliniyor.

ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Yapılan resmi bildirim kapsamında ilgili biber sevkiyatı için "sınır reddi bildirimi" kararı verildi.