Türkiye, uluslararası hava ulaşımı ağını genişletmek amacıyla Suudi Arabistan ve Singapur ile yeni havacılık mutabakatlarına imza attı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre anlaşmalar, Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı sırasında imzalandı.

Mutabakat zaptlarına Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Suudi Arabistan adına Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej ve Singapur adına Singapur Sivil Havacılık Otoritesi (CAAS) Genel Müdürü Han Kok Juan imza koydu.

SUUDİ ARABİSTAN İLE KARGO KAPASİTESİNDE 7 UÇUŞLUK ARTIŞ

İmzalanan mutabakat kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki haftalık tarifeli kargo uçuşu hakkı 14'ten 21'e çıkarıldı.

Yapılan 7 seferlik artışla birlikte, iki ülke arasında faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin kargo taşımacılığı operasyonlarında daha esnek hareket edebilmesi amaçlanıyor.

SİNGAPUR HATTINDA YOLCU SEFERLERİ GENİŞLETİLİYOR

Singapur ile varılan anlaşma ise iki ülke arasındaki tarifeli yolcu uçuşu haklarının artırılmasını kapsıyor. Bakanlık, yolcu seferi artışının sayısal detaylarını paylaşmazken, düzenlemenin Türkiye ve Singapur arasındaki ulaşım bağlantılarını ve yolculara sunulan seyahat seçeneklerini artırmaya yönelik olduğu belirtildi.

HAVA YOLU İŞLETMELERİNE OPERASYONEL ESNEKLİK

Bakanlık açıklamasında, her iki ülkeyle imzalanan mutabakatların hava yolu işletmelerine planlama ve operasyon süreçlerinde ek esneklik kazandıracağı kaydedildi. Düzenlemelerle Türkiye'nin söz konusu ülkelerle olan ticari ve yolcu odaklı hava ulaşımı bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.