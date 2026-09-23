Türkiye pasaportuna ilişkin hazırlanan yeni raporda, 97 ülkeyle vize uygulamalarında karşılıklılık farkı bulunduğu belirtildi. Passport Reports’un 199 ülkenin pasaportlarına yönelik verilerine göre, bazı ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye daha kolay giriş yapabilirken Türk vatandaşları aynı ülkelere seyahatlerinde vize almak zorunda kalıyor.

Raporda, 46 ülkenin vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz, elektronik seyahat izni veya varışta vize gibi kolaylaştırılmış yöntemlerle girebildiği, buna karşılık Türk vatandaşlarının bu ülkelere seyahat ederken vize almak zorunda olduğu görülüyor. Bu ülkeler arasında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Çin, İsrail, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, İsviçre ve Yunanistan gibi ülkeler bulunuyor.

51 ÜLKEDE TABLO TERSİNE DÖNÜYOR

Vize uygulamasındaki karşılıklılık farkının diğer tarafında ise 51 ülke yer alıyor. Bu ülkelerin vatandaşları Türkiye’ye girişte vizeye tabi olurken, Türk pasaportu sahipleri söz konusu ülkelere vizesiz, elektronik seyahat izni veya varışta vize seçeneklerinden biriyle giriş yapabiliyor. Bu grupta Mısır, Kenya, Filistin, Bangladeş, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Etiyopya, Nijerya, Tanzanya ve Uganda gibi ülkeler yer alıyor.

TOPLAMDA 97 ÜLKE

Rapordaki iki ayrı grup bir arada değerlendirildiğinde Türkiye ile 97 ülke arasında vize uygulamalarında karşılıklılık farkı bulunduğu görülüyor. İlk gruptaki 46 ülkede Türkiye’ye giriş daha kolayken Türk vatandaşlarından vize talep ediliyor. İkinci gruptaki 51 ülkede ise kendi vatandaşları Türkiye’ye girişte vize alırken Türk vatandaşlarına daha kolay giriş imkanı tanınıyor.