Avrupa ülkeleri 25 Ekim Pazar günü, ABD ise 1 Kasım Pazar günü saatlerini bir saat geri alacak. Böylece Türkiye ile Avrupa ve ABD arasındaki saat farkı değişirken yatırımcıların takip ettiği piyasa saatleri de yeniden düzenlenecek.

AVRUPA BORSALARI SAAT 11.00'DE AÇILACAK

Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesiyle Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı iki saate, İngiltere ile arasındaki fark ise üç saate çıkacak. Bu değişiklik doğrultusunda Almanya ve İngiltere borsalarında işlemler Türkiye saatiyle 11.00'de başlayacak.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararları 16.15'te açıklanacak. ECB Başkanı'nın faiz kararının ardından düzenleyeceği basın toplantısı ise Türkiye saatiyle 16.45'te takip edilecek.

ABD BORSALARININ AÇILIŞI 17.30 OLACAK

ABD'nin 1 Kasım'da kış saati uygulamasına geçmesiyle Türkiye ile New York arasındaki saat farkı sekiz saate yükselecek. Bu gelişmeyle New York Borsası'nın Türkiye saatiyle açılış saati 17.30, kapanış saati ise ertesi gün 00.00 olacak.

ABD'de yerel saatle 08.30'da açıklanan enflasyon, istihdam ve büyüme gibi önemli ekonomik veriler de Türkiye saatiyle 16.30'da duyurulacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararları ise Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanmaya devam edecek. Saat değişikliğiyle birlikte yatırımcıların Avrupa ve ABD piyasalarındaki işlemleri ve ekonomik gelişmeleri takip ederken yeni saatleri dikkate alması gerekecek.