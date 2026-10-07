Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son açıklamaları, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde "kriz" olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE VE ODAKLARA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Çelik, "Türkiye ile Azerbaycan arasında 'kriz' olduğu iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenap Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"EBEDİ KARDEŞLİK KARARLILIKLA SÜRECEK"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İki devlet, tek millet anlayışıyla ebedi kardeşlik kararlılıkla sürecek. Siyasi manipülasyon yapmak isteyen üçüncü ülkelere ve odaklara müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Çelik, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışma, farklı gündemlerdeki değerlendirme farklılıklarından etkilenmeyecek. İki kardeş ülke arasında bu konular açık yüreklilikle konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Aliyev arasında tam bir koordinasyon var. Türkiye-Azerbaycan dayanışması en güçlü şekilde devam edecek" dedi.