‘TEMAS’ İTİRAFI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla başlayan yeni açılım sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin soru işaretleri sürerken PKK’nın Suriye’deki uzantısı SDG’nin lideri terörist Mazlum Abdi’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Abdi, bölgesel yayın yapan Şems TV’ye cuma günü verdiği röportajda SDG’nin Türkiye ile temas halinde olduğunu söyledi ancak iletişimin ne kadar süredir devam ettiği konusunda bilgi vermedi.

‘ARACILAR YOLUYLA…’

“Türkiye ile doğrudan ve aracılar yoluyla iletişim kanallarımız var, bu bağların gelişmesini umuyoruz” diyen Abdi, Türkiye destekli silahlı gruplarla uzun süre savaştıklarını, ancak iki ay önce başlayan geçici ateşkesin sürdüğünü söyledi. Bu sürecin kalıcı olmasını umduğunu belirten Abdi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye açık” olduğunu söyledi. Abdi, “Şu an için plan yok ama karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz, gelecekte aramızda ilişkiler kurulabilir, geliştirilebilir, biz buna açığız” dedi.

İSRAİL YALANLAMASI

Son dönemde İsrail’le temas iddialarıyla gündeme gelen terörist Mazlum Abdi, İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı, “Bizi bununla suçluyorlar ama herkesin önünde söylüyorum; İsrail’le hiçbir bağımız yok” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde SDG’nin süreci “oyaladığını” ifade etmişti.

ABD büyükelçisi Abdi ile görüştü

Al Monitor’e bilgi veren kaynaklar, Trump yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın geçen perşembe terörist Abdi ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı. Kaynaklar, Barrack’ın Abdi’ye IŞİD’le mücadelede ABD’nin desteğini sürdüreceği güvencesi verdiğini kaydetti.

Barrack, 13 yıl sonra elçilik binasına ABD bayrağı çekti.

BarraCk’ın, Abdi’yi SDG ile Türkiye arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeleri sürdürmesi için teşvik ettiği ifade edildi. Habere göre, Barrack görüşmeyi Şam’dan yaptı ve savaşın patlak vermesiyle kapatılan ABD Büyükelçiliği konutunu açtı. Dişişleri kaynakları ise SDG ile görüşme iddialarını yalanladı.

ŞAM’A HEYET GÖNDERDİ

Al Monitor’e bilgi veren kaynaklar, Trump yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın geçen perşembe terörist Abdi ile telefon görüşmesi yaptığını doğruladı. Kaynaklar, Barrack’ın Abdi’ye IŞİD’le mücadelede ABD’nin desteğini sürdüreceği güvencesi verdiğini kaydetti.

Mazlum Abdi (solda) - Ahmed Şara

BarraCk’ın, Abdi’yi SDG ile Türkiye arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeleri sürdürmesi için teşvik ettiği ifade edildi. Habere göre, Barrack görüşmeyi Şam’dan yaptı ve savaşın patlak vermesiyle kapatılan ABD Büyükelçiliği konutunu açtı. Dişişleri kaynakları ise SDG ile görüşme iddialarını yalanladı.