Türkiye ile Gürcistan arasında yer alan tektonik yapı, iki devletin doğal sınırını oluşturuyor. Göl ikiye bölünmesine rağmen, üzerinde yerleşim bulunmayan adaların tamamı Türk sularında kalıyor.
SINIR GÖLÜNÜN İÇİNDEKİ ADALAR TÜRKİYE'YE AİT
Gölün suları içinde, üzerinde herhangi bir insan yerleşimi bulunmayan 13 adet küçük ada yer alıyor. Bu kara parçalarının en büyükleri olan Büyük Ada ve Başak Ada dahil olmak üzere tamamı resmi olarak Türkiye sınırları içinde kalıyor.
YARISI TÜRKİYE YARISI GÜRCİSTAN TOPRAĞI
Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Gürcistan'ın Samtshe-Cavaheti bölgesi arasında uzanan göl, yüzölçümü bakımından ikiye bölünüyor. 27 kilometrekarelik toplam alanın 14 kilometrekarelik kısmı Türkiye'de bulunurken, geriye kalan alan doğrudan Gürcistan devleti tarafından yönetiliyor.
BÖLGENİN COĞRAFİ YAPISI NASIL OLUŞTU?
Aktaş Gölü, bölgedeki yerkabuğu hareketleri sonucunda tektonik bir çöküntü alanı olarak meydana geldi. Sodalı su yapısına sahip olan bu havza, etrafındaki dağlık ekosistem için kapalı ve izole bir yapı sergiliyor.
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KUZEY KIYISINDAKİ RESMİ GEÇİŞ NOKTASI
Gölün iki ülkeyi ayıran kuzey kıyı şeridi, uluslararası gümrük ve sınır güvenliği faaliyetlerine sahne oluyor. Bu noktada yer alan Aktaş Sınır Kapısı, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ve sivil geçişleri doğrudan sağlıyor.
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