SINIR GÖLÜNÜN İÇİNDEKİ ADALAR TÜRKİYE'YE AİT

Gölün suları içinde, üzerinde herhangi bir insan yerleşimi bulunmayan 13 adet küçük ada yer alıyor. Bu kara parçalarının en büyükleri olan Büyük Ada ve Başak Ada dahil olmak üzere tamamı resmi olarak Türkiye sınırları içinde kalıyor.