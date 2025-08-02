Türkiye ile Suriye arasındaki doğal gaz boru hattı, Kilis’in Yavuzlu köyünde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de yaşamı normalleştirme yönündeki talimatları doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

Türkiye’nin 2017’den bu yana savaş sırasında muhaliflerin kontrolünde olan bölgelere sekiz farklı noktadan elektrik sağladığını hatırlatan Bayraktar, Azerbaycan’ın devlet petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR ile yapılan swap anlaşmasıyla gazın Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştığını, projenin tüm finansmanının ise Katar tarafından sağlandığını söyledi.

"KATAR TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ"

Bayraktar, Katar tarafından finanse edilen ve Azerbaycan gazının kullanıldığı projenin, Suriye’de beş milyon haneye elektrik sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Gaz sevkiyatı, Türkiye-Suriye sınırındaki Yavuzlu Ölçüm İstasyonu’ndan başlayacak ve günlük akışın 6 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor. Hat üzerinden Halep ve Humus’taki elektrik santrallerinin yeniden devreye alınması ve Suriye’nin elektrik üretim kapasitesinin 1200 megavat artırılması öngörülüyor.