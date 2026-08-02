Uluslararası alanda kendi özgün ismini kullanma yönündeki Türkiye'nin diplomatik başarısı, başka ülkeler için de örnek teşkil etmeyi sürdürüyor. Pasifik'te yer alan ada ülkesi Nauru, bu yaklaşımı referans alarak sömürge döneminden miras kalan resmi ismini değiştirme kararı aldı.

Hükümet tarafından hazırlanan resmi raporlarda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dilde kullanılan "Turkey" yerine "Türkiye" adını tescil ettirmesi, ulusal egemenliğin korunmasına yönelik başarılı bir uluslararası örnek olarak gösterildi.

Cumhurbaşkanı Adeang: Eski İsim Sömürge Döneminin Mirasıydı

Nauru Cumhurbaşkanı David Adeang, daha önce kullanılan ismin, yabancıların yerel dili doğru telaffuz edememesi nedeniyle ortaya çıkan bir "lojistik kolaylık" uygulaması olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeyle birlikte ülkenin kendi kültürel kimliğine ve tarihsel köklerine yeniden kavuştuğunu belirten Adeang, isim değişikliğinin bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Referandum İptal Edildi, Süreç Hızlandırıldı

Sömürge geçmişine ait izleri ortadan kaldırmayı amaçlayan anayasa değişikliği, mayıs ayında parlamentoda kabul edildi. Başlangıçta planlanan halk oylamasından ise vazgeçilerek isim değişikliği süreci hızlandırıldı.

Birleşmiş Milletler'e iletilen resmi bildirimin onaylanmasının ardından ülkenin uluslararası kayıtlardaki adı da güncellendi. Buna göre devletin uluslararası resmi adı "Naoero Cumhuriyeti" olurken, ülke kodu "NRO" olarak belirlendi. Vatandaş tanımı ise "dei-Naoero" şeklinde değiştirildi.

Yerel Dilin Korunması İçin Yeni Dönem

İsim değişikliğinin temel gerekçelerinden biri de UNESCO tarafından "ciddi derecede tehlike altında" olduğu belirtilen yerel Naoero (dorerin Naoero) dilinin korunması oldu.

Uzun yıllar eğitim sisteminde yeterince yer verilmeyen yerel dilin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Hükümet, isim değişikliğiyle birlikte dilin yaşatılmasını resmi devlet politikası haline getirdi.

Yeni isim ve buna bağlı olarak hazırlanan resmi logolar, kamu kurumlarından pasaport dairelerine kadar tüm resmi kuruluşlarda ve diplomatik temsilciliklerde kullanılmaya başlandı.