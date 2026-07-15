Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye-Irak ham petrol boru hattına ilişkin tahkim süreci ve kamuya olası mali etkiler gündeme geldi. CHP ve İYİ Parti'nin konunun araştırılması amacıyla sunduğu Meclis Araştırması önergeleri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Muhalefet adına söz alan milletvekilleri, Paris İstinaf Mahkemesi'nin Türkiye'nin tahkim kararına yönelik itirazını reddettiğini belirterek, sürecin kamu maliyesine etkilerinin ve sorumlulukların araştırılması gerektiğini savundu. Önergelerde, kamu zararına yol açıldığı iddialarının Meclis çatısı altında incelenmesi talep edildi.

AK Parti adına yapılan konuşmalarda ise tahkim sürecinin henüz tamamlanmadığı, ABD'de devam eden tenfiz davası sonucunda tarafların nihai alacak ve borç durumunun netleşeceği ifade edildi. İktidar temsilcileri, kamuoyunda dile getirilen tazminat rakamlarının kesinleşmiş bir yükümlülük olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Genel Kurul'da zaman zaman tansiyon yükselirken, taraflar birbirlerini gerçeği çarpıtmakla suçladı. Muhalefet kamu zararının şeffaf biçimde araştırılması gerektiğini savunurken, AK Parti iddiaların hukuki sürecin tamamlanmadan siyasi tartışma konusu yapıldığını dile getirdi.

Yapılan oylama sonucunda, CHP ve İYİ Parti'nin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri kabul edilmeyerek gündemden düştü.