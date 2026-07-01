Türkiye'nin İran'a açılan sınır kapılarından Esendere Gümrük Kapısı'nda yoğun bir araç kuyruğu meydana geldi. Esendere üzerinden İran'a geçiş yapmak isteyen TIR şoförleri, sınır kapısında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yaşanan yoğunluğun, İran gümrüğünde meydana gelen sistemsel bir sorundan kaynaklandığı bildirildi.

KUYRUK 12 KİLOMETREYE ULAŞTI

İran tarafındaki sistem arızası nedeniyle sınır kapısını geçemeyen çok sayıda araç, bölgede yoğunluğa yol açtı. Gümrük kapısında yaklaşık 5 gündür bekleyişini sürdüren TIR'ların oluşturduğu kuyruğun uzunluğu 12 kilometreye kadar ulaştı. Sınırda bekleyen sürücüler, günlerdir süren bu durum nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

SÜRÜCÜLER TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYOR

TIR kuyruğunda bekleyen şoförler, özellikle sıcak hava koşullarında temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük güçlük çektiklerini belirtti. Meslekte 17 yılı geride bıraktığını ifade eden sürücülerden Ferhat Bekşey, 5 gündür gümrük kapısında sıra beklediğini dile getirdi. Bir diğer sürücü Sohrap Sorabi ise bölgede lavabo ve banyo gibi en temel ihtiyaçların karşılanabileceği sosyal alanların bulunmadığına dikkat çekerek yetkililerden duruma çözüm getirilmesini talep etti.