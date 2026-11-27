Türkiye, İran'la uzun vadeli doğal gaz ithalat anlaşmasını 2032'ye kadar uzattı. Bloomberg'in haberine göre BOTAŞ ile İran Ulusal Gaz Şirketi, temmuz ayında süresi dolan anlaşmanın uzatılması konusunda anlaştı.

Önceki 25 yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından da gaz sevkiyatı devam etmişti. Bu sevkiyatlar, önceki sözleşme döneminde ödemesi yapıldığı halde teslim edilmeyen doğal gazı ifade eden “telafi hacimlerinden” oluşuyordu.

İRAN, TEDARİKTE DÖRDÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre Türkiye doğal gaz tedarik kaynaklarını yıllardır çeşitlendiriyor. On yıl önce Türkiye'nin ikinci büyük tedarikçisi olan İran, geçen yıl dördüncü sıraya geriledi.

Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden bazılarına sahip İran, üretiminin büyük bölümünü iç piyasada tüketiyor. Kalan kısmını ise ağırlıklı olarak Türkiye ve Irak'a ihraç ediyor.

“BU TİCARİ İLİŞKİNİN SÜRDÜRÜLMESİ TAHRAN AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Bloomberg'in aktardığına göre boru hattıyla doğal gaz satışları, özellikle ABD'nin İran'ın güney limanlarını abluka altına alarak ham petrol sevkiyatlarını neredeyse tamamen durdurmasının ardından Tahran için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

FGE NexantECA danışmanlık şirketinde gaz ve LNG arz analitiği direktörü Siamak Adibi, “Bu ticari ilişkinin sürdürülmesi Tahran açısından önemli. Büyük ölçekli ikili ticaret, uluslararası işlemlerde sorun yaşanması durumunda hesapların daha kolay kapatılmasına imkan sağlıyor” dedi.

Adibi'ye göre boru hattıyla gelen doğal gazın, fiyatları bu yıl sert yükselen sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) kıyasla Türkiye için daha ucuz olması da muhtemel.

Tahran, doğal gaz transit geçişi ve ticareti konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile de görüşmeler yürütüyor. İran Petrol Bakan Vekili Hamid Bovard, bu ayın başlarında görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.