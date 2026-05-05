Ali Can POLAT

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Aziz Çelik’in OECD verilerinden derlediği istatistiklere göre Türkiye ölümlü iş kazalarında dünya lideri oldu. İstatistiklere göre Türkiye ölümcül iş kazalarında 100 binde 11.5 ile liderken, onu 7.6 ile Ukrayna, 5 ile Rusya izledi. Mısır, Polonya gibi ülkelerde bu oranlar 2.9 ve 1.2 seviyelerinde seyretti.

3 GÜNDE 17 CİNAYET

Bu durumu “Avrupa’nın ve bölgenin en ölümcül ülkesi, işçi cehennemi Türkiye” sözleriyle yorumlayan Çelik, “Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da veri alınabilen ülkeler içinde en yüksek iş cinayetinin yaşandığı ülke” dedi.

İş cinayetleri o kadar hız kazandı ki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine 2026’nın ilk 3 ayında 420, içinde bulunduğumuz mayıs ayının ilk üç gününde ise biri MESEM’li çocuk işçi olmak üzere en az 17 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Güvencesiz çalışma yaygınlaşıyor

Ölümlü iş kazalarındaki artış ekonomistlerin de dikkatini çekti. Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, yeni yazısında “Sendikaların etkisi birçok ülkede azalmış bulunuyor. Güvencesiz çalışma, kısa süreli sözleşmeler ve düşük ücretler daha yaygın hale geliyor” dedi.