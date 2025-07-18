Türkiye dahil olmak üzere 32 ülke İsrail'in kanlı eylemlerini kınamak için Kolombiya'nın başkenti Bogota'da toplandı.

Lahey Grubu olarak bilinen ülkelerin konferansında İsrail Gazze, Lübnan ve Suriye'deki aralıksız saldırılarına karşı ortak kararlar alındı. Türkiye dahil olmak üzere 30 ülke İsraili'in eylemlerini kınayan bildiriye imza attı.

Ancak bu toplantı, sadece bir kınamayla sonuçlanmadı. Zira kınamanın yanında bir yaptırım paketi de masaya yatırıldı.

Bu yaptırım paketinde İsrail'e askeri ürünlerin ve askeri sanayide kullanılabilecek ürünlerin satışının durdurulması şart koşuldu.

Ancak yaptırım önerisi tüm ülkeler tarafından kabul edilmeli. Yaptırım paketini 11 ülke imzaladı.

Ancak Ekonomi Gazetesi'nden Zeynep Gürcanlı'ya göre Türkiye, İsrail'e yaptırımları şart koşan belgeye imza atmayı reddetti.

YAPTIRIM PAKETİNDE HANGİ MADDELER VARDI?

Yaptırımlara imza atan ülkeler İsrail’e silah, mühimmat, askeri yakıt ve çift kullanımlı ürünlerin sevkiyatını tamamen durdurma kararı verdi.

İsrail’e silah taşıdığı tespit edilen gemiler, hangi ülkenin bandırasını taşıyor olursa olsun limanlara alınmayacak. Bu gemilere yakıt ikmali dahil hiçbir hizmet sunulmayacak.

Kararlar, sadece sevkiyat kısıtlamalarıyla sınırlı değil. Bildirgeye imza atan ülkeler, İsrail’le yürürlükteki tüm kamu anlaşmalarını gözden geçirecek ve gerekli durumlarda iptal edecek.

Ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarında suç işleyenlerin yargılanabilmesi için imzacı ülkelerin iç hukuk sistemlerinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

İmzayı atan ülkeler, bu kararlara uyacaklarının taahhüdünü yazılı olarak verdi. Ancak Türkiye, o imzayı atmayı reddetti.