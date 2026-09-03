MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE), Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı 'Balkan Kalkanı' kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; MKE, Bosna-Hersek'te ilk kez düzenlenen savunma fuarı 'Balkan Kalkanı' kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı ile mutabakat zaptı imzaladı.

Savunma sanayi alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni ortak çalışma alanlarının hayata geçirilmesi amacıyla imzalanan mutabakat zaptı, patlayıcı başta olmak üzere çeşitli savunma sanayi ürünlerinin ortak üretimi ve geliştirilmesini kapsıyor.

Fuardaki ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat nezaretinde MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile Mısır Arap Cumhuriyeti Askeri Üretim Bakanlığı Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesham Madkour Dakrouri tarafından imzalandı.

8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır'da gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026 kapsamında, taraflar arasındaki savunma sanayi iş birliğinin artırılmasına yönelik yeni adımların atılması hedefleniyor.