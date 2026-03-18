Pakistan, Afganistan sınır hattındaki askeri operasyonlarını geçici süreyle askıya aldığını açıkladı. Kararın, yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin talepleri doğrultusunda alındığı bildirildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların 18 Mart’ı 19 Mart’a bağlayan gece yarısından itibaren durdurulacağını belirtti. Tarar, bu sürecin 23 Mart’ı 24 Mart’a bağlayan gece yarısına kadar devam edeceğini ifade etti.

Açıklamada, Pakistan topraklarında herhangi bir saldırı ya da terör eylemi gerçekleşmesi durumunda askıya alınan operasyonların yeniden başlatılacağı da vurgulandı.

İki ülke arasındaki tansiyon, son aylarda karşılıklı saldırılarla yükselmişti. Pakistan, 22 Şubat’ta sınır hattında “terör kampı” olarak nitelendirdiği hedeflere yönelik operasyonlar düzenlemişti. Bu adımın, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırılara karşılık olduğu açıklanmıştı.

Buna karşılık Afganistan yönetimi de 26 Şubat’ta Pakistan’a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemiş, ardından taraflar karşılıklı misillemelerle gerilimi artırmıştı.

Öte yandan iki ülke, 2025 yılı sonbaharında da benzer bir kriz yaşamış; Kasım ayında İstanbul’da bir araya gelen heyetler ateşkes için müzakerelerde bulunmuştu. Ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmamış ve süreç askıya alınmıştı.

İslamabad yönetimi, TTP unsurlarının Afganistan topraklarında barındığını ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Kabil yönetimi bu iddiaları reddetmeye devam ediyor.