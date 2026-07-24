Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı sırasında yedek kulübesinde oturan görevliyi tişörtünden tutarak ayağa kaldırdı. Müsabaka esnasında canlı yayın kameralarına yansıyan bu anlar, kısa sürede sporseverlerin ve futbol kamuoyunun en çok konuştuğu görüntüler arasına girdi.

KULÜBEDE NELER YAŞANDI?

Saha kenarındaki hareketli tavırlarıyla dikkat çeken İtalyan teknik adam, yedek kulübesinde oturan bir teknik ekip çalışanını tişörtünden kavrayarak yukarı doğru çekti. Sandalyeden kaldırılan görevlinin şaşırdığı anlar ekranlara yansırken, Italiano'nun saha kenarındaki hırslı görüntüsü maçın ardından geniş yankı buldu.

MAÇ SONRASINDA HANGİ AÇIKLAMALARI YAPTI?

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Italiano, müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulundu. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuların sahadaki enerjisinden ve taraftarın oluşturduğu atmosferden memnun olduğunu ifade etti.

ITALIANO SAHA KENARINDAKİ TARZINI NASIL TANIMLADI?

Fiziksel kapasitelerini artırmaları gerektiğini vurgulayan Italiano, her maç yaklaşık 40 şut çeken bir takım hedeflediğini söyledi. Saha kenarındaki enerjik tavırlarına da değinen İtalyan teknik adam, maç esnasında kendisini 12. adam gibi hissettiğini ve oyunu kenardan okuyarak futbolcularına yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.