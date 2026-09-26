UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Darren England olacak.