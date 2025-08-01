İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Dolmabahçe'deki kritik zirvede; Türkiye, İtalya ve Libya arasındaki iş birliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Zirvede, iş birliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.
GÖRÜŞME SONRASI UĞURLADI
Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşılamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi görüşme sonrası uğurladı.