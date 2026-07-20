Dünya Kupa Final Maçı İspanya - Arjantin karşılaşmasının devre arasında 27 dakikalık bir gösteri vardı. Madonna, Shakira, Jennifer Lopez ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü sanatçılar şarkıları ve danslarıyla sahne aldı.

Ancak dünyanın servis ettiği görüntüleri TRT yayınlamadı. Devre arasında 15 Temmuz dizisinin reklamı ve futbol yorumcularına yer verildi. Kamuoyu TRT'yi tartışırken Sözcü Masası'nda da bu konu değerlendirildi.

'TRT GENEL MÜDÜRÜ ÇIKSIN AÇIKLASIN'

TRT yönetimine seslenen Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmeni Doğan Satmış, 'Bu şovları niye vermediniz? Çıksın açıklasın. TRT Genel Müdürü Zahid Bey bunu niye vermediniz? TRT'nin gelirlerini biz vergilerimizle karşılıyoruz zaten. Bu şovları keserek reklam vermeye ihtiyacın mı var? 80 milyon insandan bu görüntüleri neden esirgedin? Bunun izahı var mı? Bunu eleştirmek devlet düşmanlığı mı?" şeklinde konuştu.

'ŞİMDİ SHAKIRA BİR HAREKET YAPAR...'

Sözcü Televizyonu Programcısı Barış Terkoğlu ise, Şimdi orada istenmeyen bir görüntü oluşur. Bu sistem bunun üzerine kurulu. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey... Kraldan çok kralcılar var. Tayt meselesi konuşuldu bütün hafta sonu. Bazen haber izlemiyorum, dün bir bakayım dedim ilk okuduğum haber valinin tayt giymesi. Bir valinin tayt giymesi ülkede nasıl krize sebep olabilir? Şimdi Shakira bir hareket yapar, Jennifer Lopez bir kıyafet giyer. Hiç girmeyelim noktasına gelmişlerdir" ifadelerini kullandı.