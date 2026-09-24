Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından; resim sanatçılarını at temalı eserler yaratmaya teşvik etmek, Türk görsel sanatlarına özgün eserler kazandırmak ve ülkemiz kültür-sanat birikimine katkıda bulunmak amacıyla 13.'sü düzenlenen “Gazi Koşusu’nun 100. Yılı, At, At Sevgisi ve At Yarışı” konulu geleneksel resim yarışmasının Ödül Töreni ve Sergi Açılışı 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul Veliefendi Hipodromu Byerley Turk Salonu'nda sanatçı ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, ''Değerli misafirler, Kulübümüzün kültür-sanat alanındaki geleneksel sosyal sorumluluk projesi olan 13.'ü Resim Yarışmamızın Ödül Töreni ve Sergi Açılışına hepiniz hoş geldiniz. Düzenlediğimiz resim yarışmaları ile sanatçılarımızı at temalı eserler yapmaya teşvik ederken, bir yandan Türk sanatına özgün eserler kazandırmayı, diğer yandan da sanatçılarımıza destek olmayı amaçlıyor, bu projeye büyük önem veriyoruz. 2026 yılı bizler için Gazi Koşusu'nun 100.'sünü geride bıraktığımız çok özel ve anlamlı bir yıl oldu. Bizler de bu kıymetli mirasın 100. yılına girmesine şahitlik etmenin anlam ve önemini sanat alanına da taşımak istedik. Bu doğrultuda yarışmamızın klasik tema başlıkları arasına bu yıl Gazi Koşusu'nun 100. yılı temasını da eklemiş olduk. Yarışmamıza birbirinden kıymetli 610 eserle katılan tüm değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmamızda ödül almaya hak kazanan sanatçılarımızı ayrıca gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle engin bilgi ve tecrübeleriyle resim yarışmamıza katkı sağlayan değerli Seçici Kurul Üyeleri’ne de şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan ve sergilenen eserleri görmeyi sabırsızlıkla beklediğimiz Resim Yarışmamızın Ödül Töreni ve Sergi açılışımıza tekrar hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı.

TJK Asli Üyesi Sn. Prof. Dr. Tamer Koldaş (Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı, İstanbul Üniversitesi), Sn. Ayşegül Kurtel (Küratör, Sanat Yöneticisi), Sn. Prof. Dr. Devabil Kara (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı), Sn. Ece Gödek (Sanat Galerisi Yöneticisi), Sn. Doç. Huri Kiriş Büyükgüner (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi), Sn. Rahşan Düren (Ressam), ve Sn. Prof. Yalçın Karayağız (Ressam, Akademisyen)'dan oluşan Seçici Kurul, İstanbul’dan 195, Ankara’dan 95, İzmir’den 83, Adana’dan 80, Bursa’dan 71, Diyarbakır’dan 25, Şanlıurfa’dan 15, Kocaeli’den 14, Elazığ’dan 6 ve Antalya’dan 26 adet olmak üzere toplam 610 adet eseri değerlendirdi.

Seçici Kurul tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilen eserler arasından Ercan Angay’a ait “At Çiftliği” adlı eser birinci, Serap Özgümüş’e ait “Zaferin Sessizliği” adlı eser ikinci, Şevket Kütle ’ye ait “Startta Zaman Bükülmesi” adlı eser üçüncü seçildi. 33 eserin sergilenmeye değer görüldüğü yarışmada, Dilek Doğansel’e ait “İsimsiz” adlı eser, Pınar Alkaç'a ait ''Geçmişin Dokusu Geleceğin Mührü'' adlı eser ve Dila Nur Kasapoğlu’na ait “Kalıt” adlı eser Mansiyon ödülüne layık görüldü.