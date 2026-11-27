Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları bakımından uygulanması Cumhurbaşkanı kararıyla durduruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan 12026 sayılı karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyor. 26 Kasım 2026 tarihli karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında alındı.
Uygulaması bu kapsamda durdurulan anlaşma, Türkiye ile Karadağ arasında 18 Ocak 2008'de imzalanmış ve 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmıştı.