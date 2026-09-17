Türk diplomatın AFP’ye yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin Karadeniz’de sivil gemilere yönelik saldırıları sona erdirecek bir öneriyi Rusya ve Ukrayna’ya iletti.

Diplomat, “Karadeniz’de meydana gelen bu saldırılara bir çözüm bulmak amacıyla Rus ve Ukraynalı yetkililerle bir mutabakat metninin taslağını paylaştık” dedi.

İki ülke anlaşma metni hakkında henüz bir açıklamaya yapmadı. Rus ve Ukrayna İHA'ları daha önce Karadeniz'de seyreden Türk ticari gemilerini vurmuş ve Türk mürettebatın ölümüne sebep olmuştu.