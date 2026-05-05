Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinin önemli buluşma noktalarından SAHA Expo’da dikkat çeken bir duyuru yaptı.

İLK KITALARARASI BALİSTİK FÜZE

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhan" kamuoyuna tanıtıldı. Sistem, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

6 BİN KİLOMETRE MENZİL

Paylaşılan teknik bilgilere göre sistem, 6 bin kilometre menzile ulaşabilme kapasitesiyle öne çıkıyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara erişebildiği belirtilirken, bu özelliklerin sistemin operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Yıldırımhan’ın sıvı nitrogen tetroksit yakıt kullandığı ve dört roket motoruyla çalıştığı ifade edildi. Bu yapı sayesinde sistemin hipersonik hızlara ulaşabildiği ve uzun menzilde etkinlik sağlayabildiği aktarıldı.

Füzenin sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Bu özelliklerin, özellikle kritik hedeflere erişim konusunda önemli avantaj sağladığı kaydedildi.