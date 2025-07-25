Balık avlamak için Gökçeada’da teknesiyle denize açılan balıkçı İlker Özdemir’in oltasına 100 kiloluk köpekbalığı takıldı. Parakete takımını çeken Özdemir, denizin içinde dev bir balık olduğunu gördü.

Yüzeye yaklaşan balığın mavi köpekbalığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Mavi köpekbalıkları genellikle uyuşuk tavırlarıyla bilinse de dev cüsseleriyle zaman zaman saldırganlaşıp denizin en tehlikeli canlısına dönüşebiliyor.

"BİR AN ÖNCE TEDBİR ALIN"

Tedirgin balıkçı, dev canlıyı adım adım yüzeye yaklaştırdıktan sonra oltayı koparıp, 2,5 metre boyundaki mavi köpekbalığını doğal ortamına bıraktı.

Özdemir ve arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Özdemir, “Mavi köpek balığının artık kıyılara inmeye başladığını düşünüyorum. Bir an önce tedbir alınması gerekiyor” diye konuştu.

İNSANA BENZEYEN BİR DÖNGÜYE SAHİPLER

Mavi köpekbalıkları, yumurta kesesi plasentasına sahip olan ve canlı doğum yapan bir türdür. Yaklaşık 9 ila 12 ay süren bir gebelik döneminin ardından, her doğumda 4 ile 135 arasında yavru dünyaya getirirler. Doğumdan sonra yavrular, kendilerini koruyabilecek yaşa gelene kadar yetişkin bireylerin yaşadığı alanlardan uzak, özel kreş bölgelerine bırakılır. Bu kreş alanları, yavruların ilk aylarında güvenli bir gelişim ortamı sunar.

Cinsel olgunluk yaşı cinsiyete göre değişir: Dişiler 5 ila 6 yaşında, erkekler ise 4 ila 5 yaşında olgunlaşır. Yapılan araştırmalar, dişi mavi köpekbalıklarının doğum ve üreme filopatrisi sergileyebileceğini, yani doğum yapmak için aynı bölgelere geri döndüklerini ortaya koymaktadır.