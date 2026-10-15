Arkeologlar, batığın 4400 ila 4700 yıllık olduğunu, dolayısıyla Gize'deki Büyük Piramit'in inşa edildiği döneme dayandığını tahmin ediyor. Geminin ahşap yapısı günümüze ulaşamamış olsa da, su altındaki yamaçta 30'dan fazla büyük seramik amfora varlığını korumuş durumda. Kapların bir kısmında hala taşınan malların kalıntıları bulunuyordu.

TİCARET GEMİSİ SUYUN 30 METRE DERİNLİĞİNDE YATIYORDU

Araştırmacılar, geminin yaklaşık 10 metre uzunluğunda olduğunu ve Akdeniz'de ticari taşımacılık için kullanıldığını şimdiden tespit etti. Buluntunun yakınlarında dalgıçlar ayrıca üç büyük taş çıpaya da rastladı. Tüm eserler 30 metre derinlikte yer alıyordu.

Sualtı arkeolojik kazı ekibine liderlik eden Türkiye'deki Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Öniz, "Bu batık, deniz tabanında bir zaman kapsülü gibidir" dedi.

BATIĞIN YAŞI AMFORALARA DAYANILARAK BELİRLENDİ

Ahşap parçaların bulunmaması, bilim insanlarının radyokarbon tarihlendirme yöntemini kullanmasını engelledi. Bu nedenle buluntunun yaşını amforaların formuna bakarak tahmin ettiler. Kaplar; karakteristik iki kulp, ortasından geçen bir yiv ve düz bir tabana sahip.

Öniz, "Süsleme tekniklerini karşılaştırdıktan sonra batığımızın Erken Tunç Çağı'na ait olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yüzde 100 eminiz" diye açıkladı.

Çıkarıldıktan sonra eserler kapsamlı bir konservasyon sürecinden geçecek. Arkeologlar ayrıca amforaların içinde ne tür bir yük bulunduğunu da belirlemek istiyor.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Dr. Karin Sowada, "Bu zeytinyağı, şarap veya ağaç reçinesi olabilir" ifadelerini kullandı.

MALLAR TROYA'YA VEYA GİRİT'E DOĞRU GİDİYOR OLABİLİR

Bilim insanlarına göre gemi, Doğu Akdeniz kıyılarından yola çıktı. Hedefinin günümüz Türkiye'sinin kuzeybatısında yer alan Troya veya Girit'teki Minos yerleşimleri olabileceği düşünülüyor.

Şimdiye kadar dünyadaki en eski gemi batığı olarak Güney Yunanistan'daki Dokos Adası yakınlarında bulunan ve yaşının yaklaşık 4200 yıl olduğu tahmin edilen gemi kabul ediliyordu.