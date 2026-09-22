ABD yaptırımlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları (THY) ile düşük maliyetli taşıyıcılar AJet ve Pegasus, 21 Eylül itibarıyla İran’a gidiş ve dönüş uçuşlarını iptal etti. Middle East Eye (MEE) aktardığına göre Türk taşıma şirketleri yaptırımlar karşısında İran operasyonlarını askıya aldı.

SEFERLER MART 2027'YE KADAR ASKIYA ALINDI

Türk Hava Yolları ve AJet’in resmi internet sitelerinde Mart 2027’ye kadar İran’a yönelik hiçbir uçuş listelenmezken, Pegasus’un da öngörülebilir gelecekte bu ülkeye yapılacak tüm seferleri rezervasyon sisteminden kaldırdığı görüldü.

BAŞLAMA GARANTİSİ YOK

Iran International kanalında yer alan habere göre, bir THY yetkilisi kanala yaptığı açıklamada, seferlerin Mart 2027’den sonra dahi yeniden başlama garantisinin bulunmadığını belirtti.

YAPTIRIMLAR AIRBUS UÇAKLARINI DA KAPSIYOR

Konuya yakın bir kaynak MEE’ye yaptığı değerlendirmede, ABD Hazine Bakanlığı’nın İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının son derece ağır olduğunu ve Türk taşıyıcıların uçuşlarını zorunlu olarak durdurduğunu ifade etti.

Aynı kaynak; Boeing gibi ABD üretimi uçaklara yönelik kısıtlamaların anlaşılabilir olduğunu, ancak yeni yaptırımların bünyesinde Amerikan menşeili parçalar barındırması sebebiyle Airbus uçaklarının da İran’a uçmasını engellediğini vurguladı.