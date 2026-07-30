Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Suriye Merkez Bankası arasında "Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması" imzalandı. Yapılan mutabakatla birlikte Suriye Merkez Bankası adına TCMB nezdinde resmi Türk lirası hesabı açıldı.
ANLAŞMAYI MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI İMZALADI
TCMB'nin internet sitesinden yapılan resmi açıklamada, mutabakatın iki ülkenin merkez bankası başkanları düzeyinde sağlandığı bildirildi.
Söz konusu anlaşma metnine TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Suriye Merkez Bankası Başkanı Mohammad Safwat Raslan imza attı.