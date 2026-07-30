Türkiye'nin İran'la en uzun kara sınırına sahip ili Van'da, terör, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele amacıyla yürütülen fiziki ve teknolojik güvenlik çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerini kapsayacak şekilde 2021 yılında başlatılan 305 kilometrelik güvenlik duvarı projesinin 235 kilometrelik bölümü tamamlandı.

Sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, fiziki engellerin yanı sıra ileri teknoloji gözetleme sistemleriyle 7 gün 24 saat esasına göre devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

GÜVENLİK İÇİN HER ŞEY HAZIR

Projenin Başkale sınırındaki 70 kilometrelik son etabında çalışmalar sürerken, coğrafi koşulların ağır olduğu 6 kilometrelik kesimde ilk kez 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar sistemi uygulandı.

Hat boyunca kurulan taş ocaklarında üretilen beton bloklar çalışma alanlarına taşınarak monte ediliyor.

Sınır hattı; elektro-optik ve asansörlü gözetleme kuleleri, termal kameralar, radar sistemleri, gelişmiş sensörler, menfezlere yerleştirilen fotokapanlar ile insansız hava ve kara araçlarıyla destekleniyor.

Ayrıca hava kaynaklı tehditlere karşı dronsavar sistemleri, hava savunma topları, taret monteli zırhlı araçlar, keskin nişancı timleri ve komando birlikleri kritik noktalarda konuşlandırılıyor.