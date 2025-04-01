DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, EspressoLab'e tepki gösterne gençlere 'Vatan haini' demesinin ardından yoğun eleştiri almıştı. Özkan'ın İstanbul'da dünyaca ünlü isimlerin konserlerini düzenleyeceği ortaya çıkmıştı. Konserler için boykot çağrısı yapıldı ve dünyaca ünlü isim gençlerin boykot uyarılarına yanıt verdi, Norveçli müzisyen Ane Brun, konserini iptal ettiğini duyurdu.

Yine DBL Entertainment tarafından düzenlenen ünlü komedyen Trevor Noah'ın 23 Nisan'da sahneye çıkacağı etkinlik için biletin alınacağı sayfada 'iptal edildi' uyarısı çıktı.

ABDÜLKADİR ÖZKAN: ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM

Özkan, 'boykot' çağrılarının artması ve tepkilerin ardından sosyal medya hesabından 'zorunlu açıklama' notuyla bir paylaşım yaptı:

"Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim.

Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır.

Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmaktan ötürü derin bir üzüntü içindeyim.

Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim."