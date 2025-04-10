İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, binlerce genç İstanbul'da düzenlenen protestolara katıldı. Protestolar sırasında bazı gençler gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu gelişmelerin ardından birçok ünlü isim, tutuklanan gençler için destek açıklamaları yapmaya devam etti.

Destek veren ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Selçuk Yöntem, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını talep etti.

Yöntem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getiren gençleri serbest bırakın! Onları özgürlüklerinden ve eğitim haklarından mahrum bırakmanın kime ne faydası var?"

Protestolara katılan ve gözaltına alınan gençler için gelen tepkiler sürüyor.