Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’da düzenlenen Yunanistan 2030 Konferansı’nda Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin yeni “anti-tehdit” stratejisini ve yerli üretim yol haritasını açıkladı.



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Dendias, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin üçüncü ve açık ara en büyük İHA üretim tesisinin Atina’nın kuzeyindeki Malakasa bölgesinde kurulacağını, fabrikanın temelinin ise kısa süre içinde atılacağını duyurdu. Ayrıca, ülkenin ilk İHA Pilot Eğitim Okulu’nun açılacağını bildirdi. Dendias, “Her yeni Yunan askeri, kademeli olarak Kategori I FPV drone kullanmayı öğreniyor” ifadelerini kullandı.

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