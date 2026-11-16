Bodrum Golf Kulübü, Av. Merter Özay’ın başkanlığındaki ilk senesinde TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 2026'da Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. A Takımı’nın yolculuğu İstanbul’da başladı, Regnum Bodrum ve Ankara’nın ardından Dalaman’da şampiyon olarak sonlandı.

Şampiyonluğu değerlendiren Bodrum Golf Club A Takımı Kaptanı Hüseyin Boyacı, şunları aktardı: “Kazandığımız bu kupa, her vuruşta gösterilen emeğin, kulübümüzü birbirine bağlayan dostluğun ve kazanma kültürümüzün bir yansımasını simgeliyor. Ege Kulüpler Şampiyonası’ndaki üst üste üçüncü şampiyonluğumuzun ardından gelen bu zafer, Bodrum Golf Kulübü’nün başarı yolculuğunun yeni bir halkası olarak tarihimize yazıldı. Yeni yönetimimizle çıktığımız yolda böyle bir başarıya uzanmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Oyuncularımızı yürekten kutluyor, bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha nice kupalara…”