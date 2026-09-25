Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2, 3 ve 4 Şubat 2027'de oynanması planlanan çeyrek final karşılaşmaları, 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındı. Tarih değişikliği, 2-6 Şubat 2027'de İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle gerçekleştirildi. TFF'DEN AÇIKLAMA TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan Çeyrek Final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Çeyrek Final karşılaşmaları, 2 - 6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır." denildi. Tarih değişikliğinin, İstanbul takımlarının çeyrek finalde yer alma ihtimali ve her iki organizasyonda gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınabilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

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