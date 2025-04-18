Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasına Eskişehir'in ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Ancak Eskişehir Valiliği güvenlik gerekçesiyle finalin Eskşehir’de oynanmasını uygun görmedi.

TFF yeni bir stadyum arayışına girerken kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

İKİ KULÜPLE GERİLİM VAR

Eskişehir'in köklü kulübü Eskişehirspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın finalist adayları arasında gerilim mevcut. Trabzonspor ile Göztepe galibinin finale çıkacağı turnuvada Eskişehirspor'un iki kulüple de problemleri söz konusu.

Hatırlanacağı üzere özellikle 2011 yılında başlayan gerilim, Trabzonspor'un Eskişehirspor'un ekonomik gerekçelerle küme düşmemek için ihtiyacı olan 'borcu yoktur' belgesini imzalamaması ile tırmanmıştı. Bir diğer finalist Göztepe ile geçmişte oynanan yükselme maçlarında yaşanan saha olayları da iki camia arasında büyük sorunlar yaratmıştı. Valilik yaşananları göz önüne alarak finalin Eskişehir'de oynanmasının uygun olmayacağı yönünde karar aldı.