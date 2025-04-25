Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeni adresi belli oldu.

Daha önce Eskişehir'de oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.



Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Türkiye Futbol Federasyonu"

Daha önce Eskişehir'de oynanacağı açıklanan Türkiye Kupası finali, Eskişehir Valiliği'nin uyarısı sonrası yeniden değerlendirmeye alınmıştı. TFF, konu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır."