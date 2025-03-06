Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Trabzonspor-Bodrumspor
Konyaspor-İskenderunspor
Fenerbahçe-Galatasaray
Beşiktaş-Göztepe
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
Trabzonspor-Bodrumspor GALİBİ / Beşiktaş-Göztepe GALİBİ
Konyaspor-İskenderunspor GALİBİ / Fenerbahçe-Galatasaray GALİBİ
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edileceği kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak.