Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada 3. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor: Ömer Nazıf Baytar
13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK: Melih Aldemir
13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: Ahmet Resuloğlu
13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol: Burak Filik
15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü: Batuhan Bayar
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38: Talha Öztürk
15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor: Serkan Gürbüz
15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor: Mustafa Ünver
15.30 Boluspor-Karşıyaka: Burak Akdağ
18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Doğukan Yıldırım
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor: Hakan Aktaş
20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor: Berkay Erdemir
28 Ekim Çarşamba:
13.00 Kars 36 Spor-Antalyaspor: Tayfun Sarı
13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey: Murat Durgutluoğlu
13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor: İbrahim Elmas
13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları: Ramazan Doğanay
13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: Samet Yağcı
13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yasin Kalcıoğlu
13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Berkay Yavuz
13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor: Yunus Aytekin Atabek
13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor: Berat Buğra Çelik
13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor: Fuat Filiz
13.30 Menemen FK-Karacabey Belediyespor: Levent Gümüşdere
15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor: Erdem Demirtaş
15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor: Fırat Kaçmaz
15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor: Oğuzhan Demir
15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor: Erdem Temel
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor: Levent Balcı
15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor: Mustafa Hakan Belder
15.30 Fethiyespor-Eyüpspor: Birkan Altındaş
18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor: Abdulbaki Ayyıldız
20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Ramazan Haymana
29 Ekim Perşembe:
13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor: İlker Yasin Avcı
15.30 Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: Oğuzhan Gökçen
18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar