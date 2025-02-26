Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan 2. Lig ekibi İskenderunspor, Süper Lig ekipleri Rizespor ve Alanyaspor'u kupanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı. 2. Lig ekibi, Trabzonspor'un ardından ikinci olarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı elde etti. Fatih Kragümrük'te Tarık Tuğyan, 90. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İskenderunspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda oynadığı ilk maçta Ankaragücü ile deplasmanda 1-1, ikinci maçında ise Trabzonspor ile evinde 2-2 berabere kalmıştı. Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden İskenderunspor, 5 puanla gruptan çıkmayı başardı.

7 DAKİKADA İKİ GOL

Maça hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip, 5'inci dakikada Ulaş Zengin'in attığı golle 1-0 öne geçti. 7'nci dakikada Erdem Can Polat, İskenderunspor'un 2'nci golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük, 51'inci dakikada penaltıdan Muhammed Mert'in fileleri havalandırmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve İskenderunspor maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten İskenderunspor, grubu 2'nci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. 3 puanı bulunan Fatih Karagümrük ise grubu 5'inci sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.