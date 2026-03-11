Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonunun grup etabı tamamlandı. Kupada son hafta maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmuştu. Kulüp yetkililerinin katılımıyla kura çekimi İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapıldı.

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkı elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği ise seri başı olamadı.

Yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

Beşiktaş-Alanyaspor, Konyaspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Gençlerbirliği, Samsunspor-Trabzonspor.

Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler, çeyrek finalde eşleşemedi. Çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk karşılaşmaları, 21, 22 ve 23 Nisan'da oynanacak. Avrupa'da yer alan temsilcilerimizin gelecek turlara kalması durumunda ise tarihler yeniden belirlenecek.

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Galatasaray-Gençlerbirliği / Samsunspor-Trabzonspor

Beşiktaş-Alanyaspor / Konyaspor-Fenerbahçe