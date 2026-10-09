Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Fuat Göktaş, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Hasan Surözü ve Fazlı Çilingir, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Kura çekimine göre 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde:
Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor
Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38
GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları
Etimesgutspor-Gaziantep FK
SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor
Ağrı 1970-İstanbulspor
Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediye Futbol
Fethiyespor-Eyüpspor
Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32
Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
Adana 01 FK-Kütahyaspor
Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor
Pazarspor-Aliağa Futbol
Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor
Sultan Su İnegölspor-Sebatspor
Serikspor-Hakkari Zapspor
Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor
Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey Futbol
Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor
Karabük İdmanyurdu-Ekinciler İskenderunspor
Ankaraspor-Kırklarelispor
Menemen FK-Karacabey Belediyespor
Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor
İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Kasımpaşa-Çorluspor 1947
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor
Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü
Bitlis 1916-Metro Holding Kayserispor
Kars 36-Antalyaspor
Boluspor-Karşıyaka
52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK
Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor
Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor